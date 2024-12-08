الرئيسية أخبار مصراوى TV خدمة إنستاباي من البنك المركزي .. تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الجنيه المصري لحظيًا 10:03 ص الأحد 08 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث انستا باي انستاباي البنك المركزي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: ماسك يبتكر طريقة جديدة للتوظيف .. هل تستطيع حل اللغز وتصبح جزءاً من فريقه؟ الأخبار المتعلقة بعد نفي المركزي لفرض حدود السحب.. هل يترك تحديد السياسات للبنوك يكفي أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى