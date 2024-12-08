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خدمة إنستاباي من البنك المركزي .. تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الجنيه المصري لحظيًا

10:03 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
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