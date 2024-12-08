الرئيسية أخبار مصراوى TV رئيس الوزراء القطري ينفي الأنباء حول طرد حماس ويؤكد التزام بلاده بدور الوساطة 01:02 م الأحد 08 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث plhs 'v ماس طر لسطين سرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: هبة طوجي في لحظة تاريخية .. تحيي حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس الأخبار المتعلقة تصعيد عسكري في غزة ..اشتباكات عنيفة بين سرايا القدس والقوات الإسرائيلية أخبار بعد تهديدات ترامب...حماس تصدر أوامر بتشديد الحراسة على الرهائن أخبار لماذا انسحب أكبر صندوق سيادي في العالم من شركة اتصالات إسرائيلية؟ أخبار قلق داخل الجيش الإسرائيلي الجنود ممنوعون من السفر والسوشيال ميديا… أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى