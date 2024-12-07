الرئيسية أخبار مصراوى TV الجولاني يكشف رؤيته لسوريا ما بعد الأسد: دولة مؤسسات وطمأنة الأقليات 12:00 م السبت 07 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث الجولاني سوريا تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: انطلاق المسابقة العالمية ٣١ للقرآن الكريم تحت رعاية الرئيس السيسي الأخبار المتعلقة الجولاني يظهر علنيًا في حلب لأول مرة... ما السبب؟ أخبار ما أبرز المطارات التي وقعت تحت سيطرة المعارضة السورية؟ أخبار إدلب تحت سيطرة الفصائل المسلحة .. والجيش السوري ينسحب من معرة النعمان أخبار غارات إسرائيلية على السيدة زينب .. ماذا حدث في ريف دمشق؟ أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى