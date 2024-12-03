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لا خسائر بمبنى إدارة غرب.. مدير تعليم الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة في حـ ـريق السبع بنات

04:49 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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