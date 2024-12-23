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حصاد 2024 | اغتيالات عسكرية وسياسية غيرت مجريات الأحداث في الشرق الأوسط

07:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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حصاد 2024 اغتيالات عسكرية وسياسية اغتيالات عسكرية عام 2024
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