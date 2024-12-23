الرئيسية أخبار مصراوى TV بنخاف نمشي فى الشارع..أهالى عباس فريد بأسوان يطالبون بإزالة 3 منازل تعرضت لانهيارات جزئية 01:16 م الإثنين 23 ديسمبر 2024 10 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث أسوان تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة لحظات الرعب والجحيم..النار دمرت 11 شقة في حريق 3عمارات بأسوان أخبار زيادة حركة السياحة والتجارة.. بث مباشر من أعلى محور بديل خزان أسوان أخبار ارتفاع معدلات الحجوزات.. بدء الموسم السياحي الشتوي في أسوان أخبار بعروض للطيران والمراكب الشراعية.. أسوان تحتفل باليوم العالمي للسياحة أخبار