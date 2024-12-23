لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بنخاف نمشي فى الشارع..أهالى عباس فريد بأسوان يطالبون بإزالة 3 منازل تعرضت لانهيارات جزئية

01:16 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

10

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيها خلال تعاملات اليوم في البنوك
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية