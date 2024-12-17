الرئيسية أخبار مصراوى TV كيف كونت عائلة الأسد ثروتها؟ 06:00 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث بشار الاسد عائلة الاسد بشار الاسد عائلة الاسد حافظ الاسد سوريا ثروة بشار الاسد ثروة عائلة الاسد تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة يزور سجن " صيدنايا" المعروف باسم " مسلخ البشر" الأخبار المتعلقة الأعنف منذ 2012.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية في طرطوس-سوريا أخبار فرحة الانتصار تجمع السوريين في ساحة الأمويين بدمشق أخبار ما هي المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا؟ أخبار بالفيديو…جيش الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي في قرية الخضر بسوريا أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى