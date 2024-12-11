الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن تقلبات الطقس في الـ48 ساعة القادمة

الرئيسية أخبار مصراوى TV الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن تقلبات الطقس في الـ48 ساعة القادمة 07:00 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث الارصاد لارصاد الجوية قس لطقس تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة تداعيات نوة المكنسة بالإسكندرية.. جنوح لنش بحري في رأس التين أخبار بعد موجة أمطار متفاوتة الشدة.. شاهد طقس الإسكندرية الآن أخبار استعدوا للبرد...الأرصاد تعلن توقعات بأمطار وعواصف وانخفاض درجات أخبار تغيير مفاجئ في الطقس: الأرصاد تحذر من أمطار ودرجات حرارة منخفضة أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى