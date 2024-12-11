الرئيسية أخبار مصراوى TV رئيس الوزراء: التوسع في تجربة سوق اليوم الواحد لتستمر يومين لتلبية احتياجات المواطنين 06:50 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصر سوق اليوم الواحد تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن تقلبات الطقس في الـ48 ساعة القادمة الأخبار المتعلقة رئيس الوزراء : مصر تلتزم بتقديم كل الدعم لسوريا في محنتها أخبار لماذا تراجعت الودائع الخليجية في مصر في 2024؟ أخبار كيف ردت مصر على اتهام المدون الأمريكي لمطار القاهرة؟ أخبار أفضل 5 وجهات استثمارية في إفريقيا...مصر تحجز مكانها بين الكبار أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى