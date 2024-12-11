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رئيس الوزراء: التوسع في تجربة سوق اليوم الواحد لتستمر يومين لتلبية احتياجات المواطنين

06:50 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصر سوق اليوم الواحد
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