لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس الوزراء : مصر تلتزم بتقديم كل الدعم لسوريا في محنتها

06:45 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رئيس الوزراء مصر سوريا مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء: التوسع في تجربة سوق اليوم الواحد لتستمر يومين لتلبية احتياجات المواطنين

إعلان

إعلان

رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة