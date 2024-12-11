الرئيسية أخبار مصراوى TV رئيس الوزراء : مصر تلتزم بتقديم كل الدعم لسوريا في محنتها 06:45 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث رئيس الوزراء مصر سوريا مصطفى مدبولي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: رئيس الوزراء: التوسع في تجربة سوق اليوم الواحد لتستمر يومين لتلبية احتياجات المواطنين الأخبار المتعلقة ما قصة أقدم معتقل في سجون الأسد ؟ أخبار "صيدنايا".. قصة المسلخ البشري الأكثر رعبًا في سوريا أخبار رسالة نادرة لموزارت تُباع بـ 464 ألف دولار .. وأخرى لجون لينون تفشل أخبار كيف انهار نظام بشار الأسد في 11 يوما؟ أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى