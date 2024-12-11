ما هي المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا؟

الرئيسية أخبار مصراوى TV ما هي المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا؟ 11:55 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث سوريا لمنطقة العازلة في سوريا لحرب في سوريا لحرب السورية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: توأم زينة تًوقع آحمد عز في مأزق جديد… ما القصة؟ الأخبار المتعلقة بالفيديو…جيش الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي في قرية الخضر بسوريا أخبار رئيس الوزراء : مصر تلتزم بتقديم كل الدعم لسوريا في محنتها أخبار عودة داعش تثير المخاوف...إعدامات جماعية وتصاعد العنف في بادية حمص أخبار لماذا احتلت إسرائيل أراضٍ سورية بعد سقوط الأسد؟ أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى