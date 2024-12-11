عودة داعش تثير المخاوف...إعدامات جماعية وتصاعد العنف في بادية حمص

الرئيسية أخبار مصراوى TV عودة داعش تثير المخاوف...إعدامات جماعية وتصاعد العنف في بادية حمص 05:02 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث داعش وريا لحرب السورية لحرب في سوريا تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: مرافعة الدكتور محمد عيسي وكيل النائب العام في قضيه قتل أخ لاخيه بدكرنس الدقهليه بسبب الميراث الأخبار المتعلقة من الشاشة إلى السياسة...جمال سليمان يعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا أخبار لماذا احتلت إسرائيل أراضٍ سورية بعد سقوط الأسد؟ أخبار ما قصة أقدم معتقل في سجون الأسد ؟ أخبار هل انتقل الأسد إلى تركيا؟ شبيه له يُشعل مواقع التواصل… ما القصة ؟ أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى