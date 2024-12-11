لسبب غامض...تحطم مئات المسيرات في عرض عسكري بالصين

الرئيسية أخبار مصراوى TV لسبب غامض...تحطم مئات المسيرات في عرض عسكري بالصين 04:02 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث الصين رض العسكري في الصين سيرات ائرة بدون طيار تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: مرافعة الدكتور محمد عيسي وكيل النائب العام في قضيه قتل أخ لاخيه بدكرنس الدقهليه بسبب الميراث الأخبار المتعلقة توترات متصاعدة في مضيق تايوان.. هل العالم على أعتاب مواجهة جديدة بين أخبار مستقبل غامض .. تيك توك يواجه ضغوطًا متزايدة في أمريكا أخبار شي جين بينج يلتقي بايدن .. ماذا قال؟ أخبار دراسة أمريكية تكشف : الصين تتقدم نحو بناء حاملة طائرات نووية أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى