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لسبب غامض...تحطم مئات المسيرات في عرض عسكري بالصين

04:02 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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الصين رض العسكري في الصين سيرات ائرة بدون طيار
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