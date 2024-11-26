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ترامب يهدد بترحيل جماعي .. هل تشهد نيويورك بداية النهاية للمهاجرين؟

09:00 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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ترامب المهاجرين نيويورك
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