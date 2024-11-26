الرئيسية أخبار مصراوى TV ترامب يهدد بترحيل جماعي .. هل تشهد نيويورك بداية النهاية للمهاجرين؟ 09:00 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث ترامب المهاجرين نيويورك تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. رحلة ميدانية لشراء كراسة الشروط من البريد وشرح خطوات التقديم الأخبار المتعلقة مستقبل غامض .. تيك توك يواجه ضغوطًا متزايدة في أمريكا أخبار من الصحافة التقليدية إلى البودكاست .. ترامب يخطط لإعادة تشكيل الإعلام أخبار اختيارات "ترامب" المثيرة للجدل: هل يعيد تعيين شخصيات لها تاريخ مع أخبار وسط جدل حول ترشيحه لوزارة الصحة الأمريكية .. روبرت إف كينيدي جونيور أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى