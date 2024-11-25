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إسـ ــرائيل تحت النـ ـار: حــ ـزب الله يطلق أكثر من 180 صـ ـاروخاً وق ـ ـذيفة في يوم واحد

10:00 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
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اسرائيل بنان زب الله
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