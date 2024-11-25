الرئيسية أخبار مصراوى TV إسـ ــرائيل تحت النـ ـار: حــ ـزب الله يطلق أكثر من 180 صـ ـاروخاً وق ـ ـذيفة في يوم واحد 10:00 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث اسرائيل بنان زب الله تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: وجدي غنيم والقرضاوي ورجال أعمال.. أبرز الأسماء المرفوعة من قوائم الإرهاب الأخبار المتعلقة ابنه "مات" في غزة.. ما الذي نعرفه عن سفير إسرائيل الجديد لدى أمريكا؟ أخبار آموس هوكستين في بيروت .. هل تمهد الزيارة لتهدئة التصعيد على الحدود؟ أخبار حرب بلا توقف .. إسرائيل تُنفذ غارات جوية مستمرة في لبنان كل ساعتين أخبار الولايات المتحدة تكشف خطة للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله .. تدخل الجيش أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى