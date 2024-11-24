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انطلاق الدورة الـ36 للمؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا بحضور وزير الثقافة و400 أديب

11:00 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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أحمد فؤاد هنو زير الثقافة لمنيا لثقافة
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