انطلاق الدورة الـ36 للمؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا بحضور وزير الثقافة و400 أديب

الرئيسية أخبار مصراوى TV انطلاق الدورة الـ36 للمؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا بحضور وزير الثقافة و400 أديب 11:00 م الأحد 24 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث أحمد فؤاد هنو زير الثقافة لمنيا لثقافة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: تصاميم درامية ومبتكرة.. عرض أزياء بتوقيع مواهب عربية برؤية مصمم الأزياء العالمي سوشا الأخبار المتعلقة وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو والنجم حسين فهمي في جولة تفقدية بمهرجان أخبار بعد حادث اصطدام جرار بقطار النوم ...وزارة النقل تتوعد بعقوبات صارمة أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى