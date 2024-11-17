الرئيسية أخبار مصراوى TV الولايات المتحدة تكشف خطة للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله .. تدخل الجيش اللبناني ورقابة دولية 11:24 ص الأحد 17 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لبنان زب الله مريكا سرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة حرب بلا توقف .. إسرائيل تُنفذ غارات جوية مستمرة في لبنان كل ساعتين أخبار ألكسندر توربانوف في فيديو جديد .. الأسرى الإسرائيليون في غزة يعانون أخبار تصاعد حوادث الترهيب في الضفة الغربية .. مستوطنون يهددون الفلسطينيين أخبار ضربة جديدة لحزب الله.. الجيش الإسرائيلي يستهدف الحاج علي يوسف صلاح أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى