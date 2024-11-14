الرئيسية أخبار مصراوى TV سيدة غير مؤهلة تروج لتحاليل 'DNA' في كفر الشيخ .. تحقيقات تكشف النصب على المواطنين 05:03 م الخميس 14 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث كفر الشيخ تحليل DNA تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: أحمد عز يتحدث عن مشواره الفني في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الأخبار المتعلقة "اقـ ـتلوه وأنا أدفع ديـ ـته".. سر جملة أودت بحـ ـياة موظف على أخبار دماء في الفناء..محاكمة قاتل حارس مدرسة بطعنات غادرة بكفر الشيخ أخبار سائق ميكروباص يتعدى على مواطن فى كفرالشيخ ويحاول إنزاله بالقوة من أخبار يقلد الحصري والطبلاوي "أحمد" موهبة في تلاوة القرآن والابتهالات أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى