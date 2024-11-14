إعلان

سيدة غير مؤهلة تروج لتحاليل 'DNA' في كفر الشيخ .. تحقيقات تكشف النصب على المواطنين

05:03 م الخميس 14 نوفمبر 2024
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ تحليل DNA
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد عز يتحدث عن مشواره الفني في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

الدفع أو التخلي.. ماذا يحمل ترامب لـ الناتو وأوروبا؟
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري