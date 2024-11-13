لقاء حار بالأحضان مع حسين فهمي.. نبيلة عبيد على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة

الرئيسية أخبار مصراوى TV لقاء حار بالأحضان مع حسين فهمي.. نبيلة عبيد على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة 09:45 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث kfdgm ufd] بيلة عبيد سين فهمي لقاهرة السينمائي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: وزعت قُبلات على الكاميرات.. ظهور خاص لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة الأخبار المتعلقة وزعت قُبلات على الكاميرات.. ظهور خاص لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة أخبار موقف طريف بين شريف منير وأشرف عبدالباقي بسبب علم فلسطين على السجادة أخبار الراقصة دينا بـ فستان محتشم على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى