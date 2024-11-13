الرئيسية أخبار مصراوى TV فساتين على كل الألوان.. توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي 09:17 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث فساتين إطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي حفل القاهرة السينمائي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: لقاء حار بالأحضان مع حسين فهمي.. نبيلة عبيد على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة الأخبار المتعلقة "حالق زيرو ومعاه زوجته".. ماجد المصري على السجادة الحمراء لـ مهرجان أخبار ارتدت الأسود حدادا على أخوه.. زوجة حسين فهمي على السجادك الحمراء ل أخبار رفع علم فل.سطين.. صبري فواز في مهرجان القاهرة السينمائي أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى