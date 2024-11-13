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فساتين على كل الألوان.. توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي

09:17 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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فساتين إطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي حفل القاهرة السينمائي
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