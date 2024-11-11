الرئيسية أخبار مصراوى TV افتتاح مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان 09:07 م الإثنين 11 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث مهرجان الطفل سوان حافظة أسوان تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: قلق إسرائيلي من تحركات إيرانية قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض الأخبار المتعلقة الصحة: مياه الشرب في أسوان سليمة بعد فحص محطات متعددة أخبار وزير الصحة: إشغالات مستشفيات أسوان حوالي 37% والشائعات غير صحيحة أخبار تصريحات وزير الصحة: النزلات المعوية بأسوان بدأت في 16 سبتمبر أخبار بروتوكول علاج "التسمم الغذائي الحاد" في أسوان لمواجهة النزلات المعوية أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى