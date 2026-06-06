أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية حاسمة لمتابعة إجراءات دخول الطلاب عبر بوابة الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، والوقوف على انتظام أعمال لجان الامتحانات، موجهاً برسائل حازمة لمنع أي تجاوز يمس القيم والأعراف الجامعية.

والتقى رئيس الجامعة، خلال جولته، بطالبتين من كلية الآثار، واستمع بنفسه إلى تفاصيل ما تعرضتا له من مضايقات وسلوك غير منضبط من أحد أفراد الأمن.

كما تواصل مباشرة عبر الهاتف مع أولياء أمور الطالبتين لطمأنتهم، مؤكداً اتخاذ الجامعة إجراءات قانونية وإدارية فورية وحاسمة حيال الواقعة، وذلك بحضور مسؤول الشركة المشرفة على أعمال الأمن بالحرم الجامعي.

تفتيش إلكتروني منفصل للحفاظ على الخصوصية

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة، واللواء جمال عبد العظيم مدير أمن المواقع، والعميد أشرف عباس مشرف أمن المواقع، وفريق عمل الشركة المسؤولة عن الأمن، إلى جانب عدد من عمداء الكليات.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين أن إدارة الجامعة فعلت حزمة من التدابير التنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات في إطار من الاحترام الكامل والخصوصية؛ حيث تم توفير جهازين للماسح الإلكتروني لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان:

الجهاز الأول: مخصص تماماً للطلاب (بإشراف موظفين من الرجال).

الجهاز الثاني: مخصص تماماً للطالبات (بإشراف موظفات من السيدات).

رئيس الجامعة: كرامة طلابنا خط أحمر ولن نتهاون

وشدد رئيس الجامعة على أن جامعة أسوان لن تسمح تحت أي ظرف بحدوث أي تجاوز أو إساءة تمس كرامة الطلاب أو الطالبات، قائلاً: "إن احترام الطلاب يمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به، وأي خروج عن القيم الجامعية أو السلوك المهني المنضبط سيواجه بإجراءات رادعة دون تهاون".

وأضاف: "الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، ولن نسمح لأي فرد باستغلال موقعه الوظيفي أو تجاوز حدود اختصاصاته. سلامة أبنائنا النفسية تأتي في مقدمة أولوياتنا، وأي شكوى ستُعامل بمنتهى الحزم والشفافية".

وفي ختام جولته، وجه رئيس الجامعة إدارة شركة الأمن الخاصة بضرورة الالتزام الصارم بأعلى درجات الانضباط اللفظي والمهني في التعامل مع الطلاب، مؤكداً أن الحفاظ على بيئة جامعية مستقرة وآمنة هو مسؤولية مشتركة تليق بمكانة جامعة أسوان ورسالتها التعليمية والوطنية.