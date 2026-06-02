تعقد رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026م، لقاء موسعا يجمع الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، و الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس القطاع، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) برؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ومساعديهم بمختلف المناطق الأزهرية، وذلك لاستعراض ومناقشة كتاب التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات واستعراض الضوابط والإجراءات المنظمة لسيرها.

تنمية مهارات رؤساء اللجان

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية؛ بهدف تنمية مهارات رؤساء اللجان ومساعديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم لأداء مهامهم خلال فترة الامتحانات، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والدقة في تنفيذ التعليمات.

ويشارك في اللقاء الشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى جانب عدد من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء المناطق الأزهرية وعدد من المختصين بأعمال الامتحانات، حيث يتناول اللقاء شرحا تفصيليا للتعليمات المنظمة لأعمال لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، وآليات التعامل مع مختلف المواقف والإجراءات المرتبطة بالعملية الامتحانية.

توفير بيئة مناسبة للطلاب

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الفعاليات تستهدف توحيد الرؤى بين جميع القائمين على أعمال الامتحانات، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتعليمات ذات الصلة بمجال عملهم، بما يسهم في تحقيق الأداء الأمثل داخل اللجان الامتحانية، ويضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء من الانضباط والشفافية

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن اللقاء يتضمن حوارا مباشرا مع رؤساء اللجان ومساعديهم؛ للرد على الاستفسارات ومناقشة التحديات المحتملة، واستعراض جميع الضوابط والمعايير والإجراءات المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق نجاح منظومة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية