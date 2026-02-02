إعلان

لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.. 6 شروط ورابط التقدم لجائزة اليونسكو/خوان بوش الدولية 2026

كتب : مصراوي

01:40 م 02/02/2026

أيمن عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث أعضاء هيئة التدريس والباحثين الشباب عن تفاصيل ومعلومات حول الترشح لـ جائزة اليونسكو/خوان بوش لتعزيز البحث في العلوم الاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لعام 2026، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وتهدف الجائزة إلى تكريم أفضل أطروحة في مجال العلوم الاجتماعية أعدّها باحثون شباب، وأسهمت بشكل ملموس في تعزيز بحوث العلوم الاجتماعية الموجَّهة نحو سياسات التنمية الاجتماعية في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ويشترط في المتقدمين ما يلي:

1- ألا يتجاوز عمر المرشح 40 عامًا وقت التقديم.

2- أن تكون الأطروحة أو الأعمال البحثية المقدمة في مجال العلوم الاجتماعية.

3- أن تتناول الأبحاث موضوعات مرتبطة بـ أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

4- ألا يُقبل الترشيح الذاتي.

5- تُقدَّم الترشيحات من خلال حكومات الدول الأعضاء في اليونسكو بالتشاور مع لجانها الوطنية، أو من خلال المنظمات غير الحكومية التي تربطها علاقات رسمية مع اليونسكو وتنشط في مجال الجائزة.

6- يجب أن تكون ملفات الترشيح مكتوبة بإحدى اللغات التالية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.

لمزيد من المعلومات حول شروط التقدم واستمارة الترشيح، اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جائزة اليونسكو هيئة التدريس والباحثين الشباب جائزة اليونسكو/خوان بوش الدولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان
أخبار مصر

الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان
كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
أخبار السيارات

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
"راجعين".. تغريدة مثيرة من ممدوح عباس عن الزمالك وأرض أكتوبر: نمت قرير
رياضة محلية

"راجعين".. تغريدة مثيرة من ممدوح عباس عن الزمالك وأرض أكتوبر: نمت قرير
"جرحى في كل مكان".. إصابة 23 عاملاً بانقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"جرحى في كل مكان".. إصابة 23 عاملاً بانقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية
جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أخبار مصر

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026