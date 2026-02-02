يبحث أعضاء هيئة التدريس والباحثين الشباب عن تفاصيل ومعلومات حول الترشح لـ جائزة اليونسكو/خوان بوش لتعزيز البحث في العلوم الاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لعام 2026، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وتهدف الجائزة إلى تكريم أفضل أطروحة في مجال العلوم الاجتماعية أعدّها باحثون شباب، وأسهمت بشكل ملموس في تعزيز بحوث العلوم الاجتماعية الموجَّهة نحو سياسات التنمية الاجتماعية في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ويشترط في المتقدمين ما يلي:

1- ألا يتجاوز عمر المرشح 40 عامًا وقت التقديم.

2- أن تكون الأطروحة أو الأعمال البحثية المقدمة في مجال العلوم الاجتماعية.

3- أن تتناول الأبحاث موضوعات مرتبطة بـ أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

4- ألا يُقبل الترشيح الذاتي.

5- تُقدَّم الترشيحات من خلال حكومات الدول الأعضاء في اليونسكو بالتشاور مع لجانها الوطنية، أو من خلال المنظمات غير الحكومية التي تربطها علاقات رسمية مع اليونسكو وتنشط في مجال الجائزة.

6- يجب أن تكون ملفات الترشيح مكتوبة بإحدى اللغات التالية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.

لمزيد من المعلومات حول شروط التقدم واستمارة الترشيح، اضغط هنا