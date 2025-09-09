عاشور يغادر للسويد للمشاركة في المعرض الدولي للتعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي مغادرة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم إلى مدينة جوتنبرج بالسويد للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته الخامسة والثلاثين، المقرر انعقاده خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، والذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE).

تأتي هذه المشاركة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز على تعزيز جودة التعليم، وتطبيق مبادئ الاتصال والمرجعية الدولية، ودعم توجه الدولة نحو تصدير التعليم المصري وتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا، عبر توسيع قاعدة الشراكات الأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي المصرية ومثيلاتها بمختلف دول العالم.

تشهد هذه النسخة حضورًا مصريًا واسعًا يتمثل في وفد رفيع المستوى يضم 25 جامعة مصرية، بجهود من قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة والمكتب الثقافي المصري في برلين، والمجلس الأعلى للجامعات وهيئة دعم وتطوير الجامعات حيث تم اختيار الجامعات الممثلة بما يضمن مشاركة فاعلة تعكس جودة التعليم العالي المصري، فضلًا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث الهام، وتعزيز الحضور الدولي للمؤسسات التعليمية المصرية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وبناء فرص لشراكات دولية، وجذب الطلاب، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي.

كما تؤكد هذه المشاركة التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم تنافسية الجامعات المصرية عالميًا، والترويج للبرامج الأكاديمية المصرية، وجذب الطلاب الأجانب، وفتح آفاق جديدة للشراكات العلمية والأكاديمية، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة تعليمية وبحثية بارزة على الساحة الدولية.

ويمثل المعرض منصة هامة لإبراز ما وصلت إليه الجامعات المصرية من تطور في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات من خلال عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية المشاركة من مختلف دول العالم.

ومن المفترض أن تتناول اللقاءات الثنائية بحث فرص التعاون في البرامج المشتركة والمزدوجة، واستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتطوير مشروعات بحثية مشتركة؛ بما يسهم في إنتاج معرفة جديدة ومواكبة التطورات البحثية العالمية في التخصصات ذات الأولوية، فضلًا عن مناقشة إمكانية إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التنافسية العالمية للجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن المعرض يشهد مشاركة دولية لعدد كبير من الجامعات المتميزة تصل إلى 250 جامعة من كل أنحاء العالم، منها: جامعة فودان وجامعة شنغهاي جياو تونغ من الصين، جامعة كوريا من كوريا الجنوبية، جامعة باريس ساكلي وجامعة باريس للعلوم والآداب من فرنسا، جامعة شيكاغو وجامعة كاليفورنيا _ بيركلي من الولايات المتحدة.

