شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة من جامعة إسلسكا مصر، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، وعدد من قيادات الجامعة.

كجوك: التميز الحكومي يبدأ من الشباب

وجَّه وزير المالية رسالة للخريجين من العاملين بالجهاز الإداري، قائلاً: «خدمة الناس أمانة فى أعناقكم.. فاجتهدوا في أدائها، وابدأوا مرحلة جديدة من العطاء الوطني، واعملوا بروح الفريق الواحد».

وأضاف: "نحرص على الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب للوظائف القيادية، بما يحفز التميز الحكومي ويُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

عاشور: البرنامج نموذج وطني ناجح

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن أكثر من 3500 موظف تقدموا للالتحاق به، وتم اختيار 1500 موظف، بتمويل بلغ مليون يورو من جامعة إسلسكا.

ولفت إلى أن البرنامج خرج كوادر من 67 جهة حكومية، بينهم خريجون تولوا بالفعل مناصب قيادية، مؤكداً أن بناء الإنسان هو الركيزة الأولى لأي إصلاح إداري وتنموي.

أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بالتعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، مؤكدًا أن جامعة إسلسكا تمثل نموذجًا للشراكة المثمرة التي تجمع بين البعد الأكاديمي والتطبيقي بما يخدم احتياجات سوق العمل.

وأكدت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا مصر، أن فلسفة البرنامج تقوم على تحويل المشاركين إلى قيادات مبتكرة ومبدعة، قادرة على قيادة التغيير من الداخل، مشيرةً إلى أن استمرار البرنامج للعام الخامس على التوالي يعكس نجاح التجربة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر، أن فلسفة البرنامج قامت على تنمية المعارف والقدرات والمهارات السلوكية، وتحويل المشاركين إلى مبتكرين، ومبدعين، ورواد أعمال، مع التشجيع على التفكير خارج الصندوق، مشيرة إلى أن التعليم مستمر وفعّال مدى الحياة طالما الشغف موجود، موضحة أننا اليوم نحتفل بتخرج ٤٩٤ خريجًا؛ يمثلون ٧٠% من الوزارات و٣٠% من الهيئات والمحافظات، وتشكل الخريجات ٥٦% منهم مقابل ٤٤% من الخريجين، وقد حصل ٩ طلاب على جائزة الدكتور محمد الحناوي للتميز الأكاديمي، كما قدمت الشكر لفريق عمل البرنامج الحكومي داخل الجامعة ومن جانب الدولة، على ما بذلوه من جهد كبير لتذليل كافة الصعوبات.

