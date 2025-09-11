كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل مشاركة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووفد يضم ممثلين عن 24 جامعة مصرية، في فعاليات النسخة الـ35 من المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE)، الذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بمدينة جوتنبرج بالسويد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2025.

وأكدت الوزارة، أن المشاركة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للانفتاح الأكاديمي على العالم وتعزيز مكانة التعليم المصري دوليًا، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، وزيادة جذب الطلاب الوافدين، وتصدير الخبرة التعليمية المصرية.

وقال الوزير، إن هذا المحفل الدولي يمثل فرصة لعرض التطور الكبير الذي تشهده مصر في التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء شراكات جديدة مع كبرى الجامعات العالمية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية، وتوطين المعرفة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتعليم والابتكار.

وأضاف أن الجناح المصري يشكل منصة للترويج للبرامج الأكاديمية المتميزة، والدرجات العلمية المشتركة، وخطط التوسع الدولي، فضلًا عن تعزيز الحراك الأكاديمي العالمي، والتأكيد على التزام الجامعات المصرية بمواكبة أحدث التطورات في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وتميّز الجناح المصري بموقع استراتيجي بجوار أجنحة دول رائدة مثل الصين وكوريا الجنوبية، ما أتاح فرصًا أكبر للتفاعل وبناء شراكات دولية.

شارك ضمن الوفد المصري، ممثلون عن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمجلس الأعلى للجامعات، وهيئة دعم وتطوير الجامعات، والمكتب الثقافي المصري في برلين.

وأشارت الوزارة، إلى أن التمثيل المتنوع يعكس التطور النوعي الذي يشهده التعليم العالي في مصر، ويتيح عرض التجربة المصرية الرائدة، واستعراض مشروعات بحثية مشتركة، وفرص جذب فروع للجامعات الدولية المرموقة داخل مصر، بما يعزز التنافسية العالمية للجامعات المصرية.

اقرأ أيضًا:

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين- تفاصيل

الإسكان: طرح شقق وأراضٍ مميزة في عدد من المدن الجديدة.. قريبًا

مقترح جديد بجامعة عين شمس لتنظيم عقد المؤتمرات.. تفاصيل