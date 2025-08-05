كتب- عمر صبري:

نظَّمت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس المؤتمر العلمي الأول لطلاب برنامج Pharm D لمناقشة مشروعات تخرج طلاب السنة النهائية، في إطار سعي الكلية إلى ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة رحاب عثمان، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة.

وشهد المؤتمر مناقشة 29 مشروعًا بحثيًّا تقدم بها الطلاب، تجسيدًا لما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال سنوات دراستهم بالبرنامج. وأسفرت المناقشات عن فوز 8 مشروعات متميزة، تم اختيارها بناءً على معايير علمية دقيقة.

وشاركت الأقسام العلمية الثمانية بالكلية في الإشراف على المشروعات؛ بما يعكس التكامل والتعاون بين التخصصات المختلفة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتورة رولا ميلاد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس.

وتولت تنظيم المؤتمر الدكتورة إيمان المراكبي، المدرس بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، بمشاركة الهيئة المعاونة من مختلف الأقسام؛ حيث حرص الجميع على إخراج الحدث بصورة مشرفة تليق بطلاب الكلية ومستواهم الأكاديمي.

وضمت اللجنة المنظمة كلًّا من د.منى الجيار، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، د.مادونا ميشيل، الكيمياء الصيدلية، م.م.مريم هشام، الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، م.م.شيرين القرش، الكيمياء التحليلية، م.م.منى مجدي، الكيمياء الحيوية، نادين شريف، الأدوية والسموم، هاجر عمر، الصيدلة الإكلينيكية وم.م.سوزان محمود، العقاقير.

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