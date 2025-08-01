لطلاب الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات؟

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان أن برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات بكلية الآداب جامعة حلوان سيقدم فرصة تعليمية فريدة تجمع بين العمق الأكاديمي والتأهيل العملي، في تخصص نادر ومطلوب، يؤهل الدارس للالتحاق بسوق العمل الأثري والثقافي محليًا ودوليًا بمستوى احترافي.

تم افتتاح البرنامج بقرار وزاري رسمي رقم 2066 بتاريخ 9 أغسطس 2023، كأحد برامج قسم الآثار والحضارة بكلية الآداب، ويهدف إلى تخريج كوادر علمية تجمع بين الإلمام بالمناهج البحثية الحديثة والقدرة على تطبيقها في مجالات متعددة ترتبط بتاريخ وحضارة الإنسان عبر العصور.

يعتمد البرنامج على تكامل التخصصات البينية، مما يعزز قدرة الخريج على التعامل مع الوثائق التاريخية والنقوش والبرديات القديمة، وتحليلها وفق أحدث معايير البحث العلمي، كما يسهم في تطوير منظومة التعليم بالكلية من خلال تحسين مخرجات العملية التعليمية والارتقاء بالخدمة المجتمعية التي يقدمها.

ويسعى البرنامج إلى بناء شخصية خريج قادر على الإسهام في حل المشكلات المجتمعية من خلال المعرفة العلمية العميقة، والقدرة على توظيف التراث لصالح التنمية الثقافية والاقتصادية، مع وضع آليات للتطوير المستمر لكل عناصر البرنامج الأكاديمية.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه مجالات عمل واسعة، منها العمل في وزارة السياحة والآثار كأمناء متاحف أو مفتشي آثار أو متخصصين في الترميم، إلى جانب فرص العمل في المنافذ الحدودية كالمطارات والموانئ للكشف عن الآثار المهربة، والمشاركة في الحفائر الأثرية المتخصصة في قراءة واستكمال النصوص القديمة، فضلًا عن العمل في وزارة الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، ومراكز تحقيق التراث، وإدارات ترميم المخطوطات والوثائق التاريخية.