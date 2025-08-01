كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تفاصيل الدراسة في برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان منذ عام 2006 وهو تخصص فريد من نوعه، وهو أول برنامج خاص بهندسة البرمجيات بالجامعات المصرية.

وحول البرنامج فإن نظام الدراسة بالبرنامج يعتمد على الساعات المعتمدة، وعدد الطلاب لا يتجاوز الـ 60 طالب في المحاضرة الواحدة ولا يتجاوز الـ 30 طالب في المعمل.

يقوم مجلس إدارة البرنامج باختيار الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة وذلك من داخل الكلية ومن الجامعات المصرية المختلفة وذلك حتي يتم إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات المختلفة بالبرنامج، ويعمل على توفير منح تعليمية للطلاب المتميزين في الدول الأجنبية وذلك لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين متتاليين، ويتم معادلة المواد التي تم دراستها بالخارج بعد انتهاء المنحة.

وفيما يلي أهم المهارات التى يكتسبها خريج البرنامج:

تطبيق مفاهيم الحوسبة و الرياضيات في مجال تخصص هندسة البرمجيات.

القدرة على تحليل المسائل وإيجاد الحلول المناسبة حوسبتها.

القدرة على تصميم الأنظمة المحوسبة وكافة مكوناتها، وتطبيقها، وتقييمها، بناءً على المتطلبات.

إمكانية العمل ضمن فريق عمل لتحقيق الهدف المحدد.

فهم المسؤوليات المهنيّة، والأخلاقيّة، والقانونيّة، والأمنيّة، والاجتماعيّة.

القدرة على استخدام مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.

القدرة على تحليل تأثير الحوسبة على الأفراد والمؤسسات والمجتمع محلياً وعالمياً.

التحليل الدافع والرغبة في تطوير نفسه وفي التعليم المستمر.

القدرة على استخدام التقنيات والأدوات والمهارات في مهنة الحوسبة.

فهم العمليات التي تساند تسليم الأنظمة الحاسوبيّة، وإدارتها في المؤسسات.

مميزات البرنامج:

- التخصص فى البرنامج يتم من أول عام وهذا يعطى الوقت الكافي لدراسة جميع مراحل تطوير البرمجيات والتدريب عليها.

- يدرس الطالب مقررات متخصصة لتطوير التطبيقات التى تساعد المؤسسات على معالجة ودعم المعاملات التى تتم بشكل يومى (Operational Systems)

- يقدم البرنامج مقررات خاصة بتحليل البيانات وتحويلها إلى معرفة لمساعدة متخذي القرار من التعرف على الفرص والتغلب على المخاطر واتخاذ قرارات سريعة ودقيقة وتشمل تلك المقررات

- الذكاء الاصطناعي، التنقيب فى البيانات، مستودعات البيانات، بحوث العمليات، نظم المعلومات الإدارية، علم البيانات، هندسة المعلومات، ونظم دعم اتخاذ القرار.

- أغلبية المقررات لها جانب تطبيقى يتم فى المعامل ويتم عمل مشاريع عملية للتأكد ان الطالب قد حصل المعرفة واكتساب المهارات المطلوبة.

- يتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة فى المحاضرات ومجموعات أصغر فى المعامل لتوفير بيئة تساعد الطالب على التحصيل والفهم.

- توفر إدارة البرنامج بالتعاون مع المؤسسات المختلفة فى المجال فرص تدريب صيفي لطلاب البرنامج وذلك لتأهيلهم لسوق العمل.

شروط القبول

الحصول على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وعلمى علوم ويشترط الحصول على الحد الادنى لكليات الحاسبات الحكومية.

مدة الدراسة 4 سنوات ( 8 فصول دراسية) شرط تحقيق 132 ساعة للتخرج

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية

يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح مائة واثنان وثلاثون ساعة معتمدة وذلك على مدي ثمان فصول دراسية ، مقسمة إلي أربعة مستويات دراسية.

متطلبات الدراسة

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى تخصص هندسة البرمجيات دراسة 132 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

1- المتطلبات العامة (12) ساعة معتمدة:

- (6) ساعة إجبارية

- (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.

2- متطلبات الكلية (54) ساعة معتمدة :

- (45) ساعة إجبارية

- (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية .

3- متطلبات التخصص (57) ساعة معتمدة:

- (42) ساعة إجبارية

- (15) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية .

4- متطلبات اختيارية (9) ساعات معتمدة (مواد حرة)

يختار الطالب مجموعة مقررات بما يعادل (9) ساعات معتمدة من أي مقررات تقدمها الجامعة بموافقة المشرف الأكاديمي وبشرط ألا تكون من مقررات تخصص هندسة البرمجيات.

كيفية التقدم للبرنامج

يتم تقديم طلب الالتحاق بالبرنامج لشئون الطلاب بالكلية مرفق معه صوره من بطاقه الترشيح وصورة من شهادة الثانوية العامة.

مجالات العمل بعد التخرج:

- مهندس برمجيات، مطور ومصمم برامج، محلل بيانات، مهندس بيانات فى شركات البرمجة المحلية والإقليمية والدولية.

- العمل فى أقسام تكنولوجيا المعلومات فى مؤسسات القطاع العام وكذلك الخاص (مثل البنوك وشركات الإتصالات والمستشفيات).

اقرأ أيضاُ:

دعوى قضائية تطالب "التعليم" بنشر نماذج إجابات الثانوية العامة قبل التظلمات

تنسيق الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الوسائط المطبوعة بـ"فنون تطبيقية حلوان"

مليون طالب في برنامج وطني للقراءة والكتابة.. والتعليم تعلن التفاصيل