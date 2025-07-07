كتب- عمر صبري:

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان جلسته الدورية برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء كليات الجامعة، وذلك بكلية علوم الرياضة للبنات بالزمالك.

واستقبلت إدارة الكلية أعضاء المجلس برئاسة الدكتورة أمل عبد الله، عميدة الكلية، والدكتورة سناء مأمون، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث أكدت إدارة الكلية ترحيبها باستضافة هذا الحدث التنسيقي الهام الذي يهدف إلى متابعة وتطوير منظومة التعليم الجامعي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها اعتماد تعديلات وتحديثات على اللوائح الدراسية لعدد من الكليات، أبرزها كليات الهندسة، والتربية الموسيقية، والتجارة، بالإضافة إلى الموافقة على استحداث برنامج جديد بعنوان "Music Art" بكلية التربية الموسيقية.

كما ناقش المجلس دعم مشاركة الطلاب في الفعاليات والمسابقات الدولية، منها مسابقات علمية ورياضية مثل "Racing Aeolus" و"White Page"، إلى جانب دعم مشروعات طلابية في مجالات الاقتصاد، والهندسة، والبيئة، تشجيعًا للابتكار والتميز الأكاديمي.

وتطرقت الجلسة أيضًا إلى استعراض اللوائح المنظمة للتخرج، وآليات تنسيق السفر والمنح الدولية، وتيسير الإجراءات للطلاب المقبولين ببرامج التبادل الأكاديمي الدولي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تواصل العمل على تطوير العملية التعليمية وتوسيع الشراكات الأكاديمية الدولية، سعيًا لإعداد خريجين متميزين يمتلكون المهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

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