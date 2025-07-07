كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي على إنشاء جامعتي بلبيس والعريش التكنولوجيتين، وعدد من الكليات والبرامج الجديدة، وذلك خلال اجتماع المجلس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أهمية تطوير التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتحديث البرامج الدراسية، وتعزيز التعاون مع قطاع الأعمال والمؤسسات الدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في جعل التعليم التكنولوجي قاطرة للتنمية.

إنشاء جامعات وكليات جديدة

وافق المجلس على إنشاء:

- جامعة بلبيس التكنولوجية (بكليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال، والعلوم الصحية التطبيقية).

- جامعة العريش التكنولوجية (بكليات الصناعة والطاقة، والخدمات الفندقية والسياحية، والزراعة التكنولوجية).

- كلية الاتصالات والذكاء الاصطناعي بعدد من الجامعات.

- كلية تكنولوجيا التشييد والبناء بجامعة طيبة.

- كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال وسلاسل الإمداد في جامعات الدلتا وبني سويف وبرج العرب.

- كلية الزراعة الذكية والتصنيع الغذائي بجامعة سمنود.

برامج دراسية جديدة

أُقرت برامج متقدمة للعام الجامعي 2025/2026 تشمل:

- تكنولوجيا المعلومات بجامعة طيبة.

- تكنولوجيا السكك الحديدية بجامعة بني سويف.

- برامج نوعية في جامعة حلوان التكنولوجية منها: تكنولوجيا الحُلي والمجوهرات، الأثاث، الصناعات الدوائية، الزجاج، الطاقة المتجددة، النسيج، وغيرها.

- برنامج الميكاترونكس في جامعات شرق بورسعيد، برج العرب، و6 أكتوبر.

قرارات تنظيمية وشراكات

- اعتماد لائحة الدراسات العليا بجامعة القاهرة الجديدة.

- اعتماد اللائحة المالية للبرامج الدولية.

- إنشاء مكتب مركزي لنقل التكنولوجيا بالمجلس، ووحدات فرعية داخل كل جامعة تكنولوجية.

- بدء إجراءات إعفاء أبناء الشهداء والمصابين من الرسوم الدراسية.

- الاتفاق على استمرار القبول الحصري لطلاب "علمي علوم" بكليات العلوم الصحية التطبيقية.

بروتوكولات تعاون جديدة

وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم بين الجامعات التكنولوجية وجهات عدة، منها:

- جامعة بني سويف مع شركة مصر للتأمين.

- جامعة 6 أكتوبر مع الهيئة القومية للأنفاق والمعهد القومي للاتصالات وشركات قطاع خاص.

- جامعة طيبة مع هيئة الرقابة على الصادرات ومبادرة "مهندسون من أجل مصر".

- جامعة شرق بورسعيد مع فنادق ومؤسسات طبية وسياحية.

واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد ضرورة تأهيل الطلاب بالمهارات اللغوية والمهنية، لضمان جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والدولي، وتحقيق تكامل بين التعليم والاقتصاد الوطني.

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