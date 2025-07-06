وكالة الفضاء و"القومي لبحوث المياه" يبحثان التعاون في الاستشعار عن بعد

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بمقر الوكالة، الدكتور شريف المحمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الصلة بإدارة الموارد المائية والاستفادة من تقنيات الفضاء الحديثة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات التكامل بين خبرات المركز القومي لبحوث المياه في مجال إدارة الموارد المائية ونمذجة السلوك الهيدرولوجي، وبين إمكانات وكالة الفضاء المصرية في رصد وتحليل البيانات الفضائية، واستخدام صور الأقمار الصناعية لدعم الدراسات التطبيقية المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتصحر، وحركة الرواسب، وتحليل خصائص التربة والغطاء الأرضي.

وأكد الدكتور شريف صدقي، أن وكالة الفضاء المصرية تسعى إلى تعزيز الاستخدام التطبيقي لتكنولوجيا الفضاء في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه يمثل خطوة استراتيجية في توظيف صور الأقمار الصناعية لخدمة قضايا الأمن المائي.

من جهته، أشاد الدكتور شريف المحمدي، بالدور المتطور لوكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين سيفتح مجالات واعدة لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في دراسة توزيع الموارد المائية وتحسين دقة التقديرات وسرعة الاستجابة للمتغيرات البيئية.

واختُتم اللقاء بجولة ميدانية للوفد الزائر داخل عدد من منشآت الوكالة، شملت معامل التجميع والاختبار، ومركز تحليل بيانات الأقمار الصناعية، حيث تم استعراض أبرز التقنيات الحديثة التي طورتها الوكالة، وإمكانات توظيفها في دعم مجالات المياه والبيئة والبحث العلمي.

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