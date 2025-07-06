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لطلاب الثانوية العامة؟.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في اختبارات القدرات

06:30 ص الأحد 06 يوليه 2025

وزارة التعليم العالي

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كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي، رسميًا استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة فقط الراغبين في اختبارات القدرات 2025، 12 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

ويمكن للطلاب الراغبين في تسجيل اختبارات القدرات 2025 اضغط هنا.

وفيما يلي الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1. رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2. عدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

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