تنسيق الجامعات.. أماكن اختبارات كلية التربية الموسيقية لطلاب المحافظات

كتب- عمر صبري:

أكد مكتب تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة 2025 تؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت رسميًا بدء مكتب التنسيق استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة فقط الراغبين في اختبارات القدرات 2025 12 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

ويمكن للطلاب الراغبين في تسجيل اختبارات القدرات 2025 يمكن التسجيل اضغط هنا.

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