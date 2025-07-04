كتب- عمر صبري:

يبحث طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية خلال تنسيق الجامعات 2025 في البرامج الخاصة بالكليات الحكومية المعروفة باسم برامج الساعات المعتمدة أو "الكريديت أور".

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التوسع في إنشاء البرامج الجديدة بكليات الجامعات الحكومية المصرية، تم إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية فضلاً عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات أنه وحرصا على التعريف بهذه البرامج لتنوعها في مختلف التخصصات الدراسية لتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية بما يخدم مستقبل التحول الرقمي وتأهيل الخريجين لسوق العمل إضافة إلى المساهمة في التنمية المجتمعية والوصول إلى التنمية المستدامة.

وأشار إلى تحديث كتيب البرامج للعام الجامعي 2025/2026 ولسهولة الإطلاع على هذا الكتيب اضغط هنا.

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