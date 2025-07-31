بدء التحويل الإلكتروني لكليات جامعة عين شمس.. الشروط والرابط الرسمي

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس، عن فتح باب التحويلات الإلكترونية للالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 30 يوليو وحتى الأربعاء 18 سبتمبر، عبر منصة التحويلات الإلكترونية الرسمية الخاصة بالجامعة.

وتتيح الخدمة الإلكترونية للطلاب إمكانية التحويل من جامعات أخرى إلى جامعة عين شمس بسهولة، مع سداد المقابل المالي لخدمة التحويل من خلال المنصة، ويُشمل ذلك:

- الطلاب المحوّلين من جامعات أخرى إلى فرق أعلى.

- الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات في سنوات سابقة.

- الراغبين في التحويل إلى برامج الساعات المعتمدة.

- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

- المفصولين من كليات أخرى.

- الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية ممن رشحهم المجلس الأعلى للجامعات للالتحاق بجامعة عين شمس.

كما أشارت الجامعة إلى بدء استقبال طلبات حاملي المؤهلات العليا اعتبارًا من 5 أغسطس وحتى 18 سبتمبر عبر نفس المنصة.

برامج أكاديمية متميزة

أكدت الجامعة أن كلياتها تقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتميزة، التي تلبي متطلبات سوق العمل الحديثة وتفتح آفاقًا جديدة للطلاب في تخصصات علمية نادرة ومجالات نوعية.

دعم واستفسارات الطلاب

خصصت الجامعة مجموعة من أرقام الهواتف وخدمة "واتساب" للرد على استفسارات الطلاب بشأن شروط التحويل ومتطلبات كل كلية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً خلال أيام العمل الرسمية (عدا الجمعة والسبت). وفي حال تعذر الرد الهاتفي، يمكن للطالب إرسال استفساره عبر "واتساب" ليتم الرد عليه فور توفر الخدمة.

وحذّرت الجامعة الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع أي أفراد يدّعون القدرة على تسهيل إجراءات التحويل، مشددة على ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية المتمثلة في المنصة الإلكترونية ومعامل التحويل وأرقام التواصل المعلنة.

وأكدت الجامعة أن سداد رسوم خدمة التحويل يتم حصريًا عبر الكود الإلكتروني الذي يتم إرساله للطالب من خلال المنصة.

رابط شروط التحويل والبرامج الأكاديمية: اضغط هنا

رابط منصة التحويلات الإلكترونية: اضغط هنا

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