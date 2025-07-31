الغربية - مصراوي:

تستعد جامعة طنطا الأهلية، إلى فتح أبوابها فى العام الدراسي الجديد 2025-2026 أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

وتُعد الجامعات الأهلية الجديدة من ركائز تطوير منظومة التعليم العالي، حيث تقدم برامج دراسية متطورة، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تُعزز من الابتكار والتميز الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأنشئت جامعة طنطا الأهلية بالقرار الجمهوري رقم 264 لسنة 2025 ويكون مقرها مدينة طنطا، وتضم 10 كليات، تشمل كلية الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والألسن، والأعمال، والعلوم الاجتماعية، والإنسانية.

جاءت الموافقة على إنشاء جامعة طنطا الأهلية، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

فى السطور التالية يقدم "مصراوي" دليلاً شاملًا للطلاب يأخذهم في رحلة للتعرف على كل ما تقدمه جامعة طنطا الأهلية.

وأعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والقائم بتسيير أعمال جامعة طنطا الأهلية، عن فتح باب تسجيل الرغبات المبدئي بكليات وبرامج جامعة طنطا الأهلية لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2025 /2026، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجامعة، والذي يهدف إلى توفير منصة متكاملة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على البرامج الأكاديمية، شروط القبول، والمزايا التي تقدمها الجامعة.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في 7 كليات في العام الجامعي المقبل 2025/2026 وتشمل الطب بكالوريوس الطب والجراحة نقاط معتمدة، وطب الأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة الميكاترونيات، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، والألسن برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة، والأعمال، برنامج نظم معلومات الأعمال وبرنامج المحاسبة والابتكارات المالية الرقمية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج إدارة المتاحف والمواقع التراثية، على أن يتم استكمال بدء الدراسة بكليات: الصيدلة والتمريض والعلوم، خلال العام الدراسي بعد المقبل.

المصروفات الدراسية

وكشفت إدارة الجامعة عن المصروفات الدراسية السنوية للعام الدراسي 2025-2026، والتي جاءت على النحو التالي:

• كلية الطب البشري: 155,000 جنيه مصري.

• كلية طب الأسنان: 125,000 جنيه مصري.

• كلية الهندسة: 80,000 جنيه مصري.

• كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 80,000 جنيه مصري.

• كلية الأعمال: 45,000 جنيه مصري.

• كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 40,000 جنيه مصري.

• كلية الألسن: 50,000 جنيه مصري.

تضاف إلى هذه المصروفات الرسوم الإدارية المقررة.

المزايا التنافسية للجامعة

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة طنطا الأهلية، تمتلك الجامعة هيئة تدريس رائدة حيث يضم الفريق الأكاديمي والبحثي نخبة من الأساتذة والخبراء المرموقين، الذين يلتزمون بتقديم تعليم عالي الجودة وبناء بيئة تعليمية محفزة.

كما تتميز الجامعة بأحدث المعامل والمختبرات والمرافق التعليمية التي تدعم التعلم العملي والبحث العلمي، إلى جانب هذا تحرص الجامعة على توفير بيئة جامعية شاملة وداعمة، تشجع على الابتكار والتفكير النقدي والمشاركة المجتمعية.

كما توفر الجامعة لطلابها فرصًا فريدة لاكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال الشراكات الصناعية والمشاريع البحثية.