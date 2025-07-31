المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية مؤخرًا، عن فتح باب التقدم للقبول بكلياتها للعام الجامعى الجديد 2025-2026 وذلك لطلاب الثانوية العامة المصرية للعام 2025، وطلاب شهادة الثانوية الأزهرية للعام 2025، وطلاب شهادة الثانوية المصرية للمتفوقين STEM للعام 2025، فضلاً عن استمرار فتح باب التقدم للقبول وتحديث البيانات أيضا لشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025.

طريقة التقديم للجامعة الأهلية بالمنوفية

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم "أونلاين" على موقع الجامعة للتنسيق الإلكتروني على الرابط: هنا، وذلك إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 23/7/2025 وحتى اليوم التالى لظهور نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

الكليات المتاحة للتقديم

وأوضحت الجامعة أن الكليات المُتاحة للتقديم هي: الطب والجراحة، الصيدلة "الصيدلة الإكلينيكية"، طب الفم وجراحة الأسنان، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية، التمريض، الطب البيطري، الهندسة، الحاسوب والذكاء الاصطناعي، برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية.

الجامعة الأهلية تنشر تعليمات هامة للتقديم

ووجهت الجامعة الطلاب المتقدمين بضرورة تسجيل بيانات المتقدم داخل الموقع الخاص بالتنسيق مع التأكد من صحة البيانات، والتأكد من رفع كل الشهادات المطلوبة في ملف pdf واحد، فضلاً عن تسديد الرسوم المقررة (1500 ج م)، وهي رسوم فتح ملف ولا ترد، والسداد عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بالجامعة باستخدام إحدى الوسائل الآتية: البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد- وغيرهم)، شركات التحصيل (من خلال ماكينة تحصيل النقود بالمحلات والمكتبات وغيرها)، وفروع البنك الأهلى على مستوى الجمهورية الدفع من خلال الشباك مع توجيه الموظف بالوصول إلى الخدمة.