مسئول بالتعليم العالي يوضح أهم التخصصات المرتبطة بوظائف الاقتصاد

كتب- عمر صبري:

حدد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أهم 12 تخصص مرتبط بوظائف المستقبل، وذلك ردا على سؤال ما هي مجالات الاقتصاد الخدمي التي يتجه إليها مجمل الاقتصاد كإيرادات للدولة أو كقوة عمل؟.

وجاءت التخصصات على النحو التالي:

١. خدمات التعليم بكل أنواعها ومراحلها

٢. خدمات الرعاية الصحية بكل أنواعها

٣. الخدمات السياحية والفندقية والسفر

٤. الخدمات المصرفية والمالية والبنوك

٥. خدمات النقل بكل أنواعها

٦. خدمات الإسكان والمرافق

٧. خدمات تكنولوجيا المعلومات

٨. إدارة و ريادة الأعمال والعلاقات العامة

٩. خدمات الإعلام والإعلان والتسويق

١٠. الخدمات الأمنية والحراسة

١١. خدمات أعمال النظافة وجمع وتدوير المخلفات

١٢. الإنتاج الإعلامي بكل أنواعه مسموع ومقروء ومرئي.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة استعدادا لترشيحهم للجامعات الحكومية وذلك للعام الأكاديمي 2025 - 2026.

واستقبلت معامل تنسيق الجامعات الحكومية آلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للسماح بتسجيل رغباتهم والرد على استفسارتهم مجانا.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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