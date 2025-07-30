إعلان نتيجة الفرقة الأولى بطب سوهاج.. و46.2% من الطلاب راسبون

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، النتيجة النهائية لكلية الطب للعام الجامعي 2024-2025، لطلاب الفرقة الأولى، وعددهم الإجمالي 772 طالبًا وطالبة.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أنه بلغ عدد الطلاب الناجحين المنقولين إلى الفرقة الثانية بعد امتحان الدور الأول 413 طالبًا، بنسبة نجاح بلغت 53.8%، كما حصل عدد 207 طلاب منهم على تقدير عام ممتاز بنسبة 27%.

وحصل عدد 72 طالبًا على تقدير عام جيد جدًا بنسبة 9.4%، وحصل عدد 38 طالبًا على تقدير عام جيد بنسبة 4.9%، وبلغ عدد الطلاب الراسبين 359 طالبًا بنسبة 46.2%.