كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل برنامج الوسائط المطبوعة، والذي يُعد برنامجًا جديدًا ومطوّرًا ليلائم التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال صناعة الطباعة والصناعات المرتبطة بها، وذلك لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025.

يتميّز هذا البرنامج باحتوائه على حزمة من المقررات الحديثة التي تعمل على تأهيل الخريج ليواكب التطورات الحديثة في مجال التصميم والطباعة، والتي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد مصمم وسائط مطبوعة مبدع ومتميّز في مجال تصميم وإنتاج المطبوعات باختلاف أنواعها، مؤهل لحل المشكلات الصناعية في البيئة المحيطة وتلبية متطلبات سوق العمل، من خلال ممارسة الابتكار الفني والأبحاث العلمية والتطبيقية بهدف التطوير المستمر.

ويتميّز البرنامج بتوفير بيئة تعليمية وتكنولوجية حديثة، من قاعات تدريس مكيفة ومجهزة بوسائل العرض المرئي والسبورات التفاعلية الذكية، ومعامل وقاعات تصميم مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر والبرامج. وبشكل عام، فإن هذا البرنامج الخاص يخضع للائحة كلية الفنون التطبيقية، والتي تعتمد في نظامها على الساعات المعتمدة.

ويستطيع الطالب بعد التخرج العمل في العديد من مجالات العمل، وهي: دور النشر، ومؤسسات الطباعة التجارية والدعائية والصحفية، والمطبوعات المؤمَّنة والبنكنوت، ومؤسسات التجهيزات الطباعية، ومؤسسات الدعاية والإعلان، ومؤسسات تحويل الخامات المختلفة.

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وفقًا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، والطلاب الحاصلين على مؤهل عالٍ سابق بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي). ويجوز للطلاب الالتحاق بالبرنامج من الفرقة الإعدادية أو من الفرقة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها.

كما يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم أو رياضة)، أو ما يعادلها من داخل مصر وخارجها، وفقًا لمجموع قبولهم بالكلية، ولشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز اختبار القدرات الخاص بالكلية.

ويجوز قبول الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دول أخرى، بحسب ترتيب درجاتهم، ووفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، واجتيازهم لاختبار القدرات.

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