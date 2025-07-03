افتتاح جناحي إقامة وVIP و24 سرير رعاية مركزة بـ "قصر العيني الفرنساوي"

كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، جولة تفقدية بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) لمتابعة أعمال التجديد الجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما يواكب المعايير العالمية والمحلية الحديثة في تجهيز المستشفيات.

رافقه خلال الجولة عدد من قيادات المستشفى والجامعة، من بينهم الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور إيهاب الشيحي، مدير المستشفى، وعدد من نواب المدير ورؤساء الأقسام.

أعمال تطوير شاملة بمختلف الطوابق

شملت الجولة تفقد غرف العمليات والرعاية المركزة، والإفاقة، وغرف الإقامة واستراحة الجراحين بالدور الأول، وجناح رقم 28 بالدور الثامن، إضافة إلى متابعة أعمال التطوير بالدور السابع، وزيارة وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالدور السادس، واستراحة موافقات مصر للتأمين بالدور الثالث.

وخلال الجولة، استعرض الدكتور إيهاب الشيحي مراحل أعمال التجديد، والتي تضمنت:

رفع كفاءة جناح الإفاقة بطاقة 8 أسرّة.

تجديد جناح VIP بالدور الثامن ويضم 15 غرفة بفرش طبي حديث.

تحديث وحدة العناية المركزة لأمراض الكبد بالدور السادس بطاقة 18 سريرًا، بالإضافة إلى 6 أسرّة رعاية متوسطة.

تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي لتلبية احتياجات الحالات الطارئة.

تحسين استراحات الطواقم الطبية وتحديث البنية التحتية الكهربائية والإنشائية.

دعم الجامعة وتوسعات مستقبلية

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجامعة حريصة على توفير كل الإمكانات اللازمة لتأهيل مستشفى الفرنساوي ليعود إلى مكانته كواحد من أبرز الصروح الطبية والتعليمية، مشيدًا بكفاءة الفرق الطبية والإدارية، وموجهًا الشكر لكل العاملين على جهودهم في التطوير.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور حسام صلاح أن المستشفى يشهد خطة تطوير شاملة تشمل البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية والإدارية، لتوفير رعاية صحية متكاملة تواكب تطلعات المرضى وتدعم العملية التعليمية لطلاب كلية الطب.

وأشار الدكتور إيهاب الشيحي إلى إنشاء وحدة جديدة مخصصة لموافقات الجهات الخارجية، ومصر للتأمين، لتسهيل إجراءات العلاج للعاملين بالجامعة. كما أعلن عن خطة لافتتاح عدد من الوحدات الجديدة خلال شهر أغسطس المقبل، تشمل:

وحدة إقامة ورعاية لأمراض الصدر.

وحدة إقامة ورعاية لأمراض الجهاز العصبي.

جناح إقامة متميز لتخصص طب ورعاية المسنين، والذي يتم تدشينه لأول مرة داخل مستشفيات قصر العيني.

واختتم بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المباشر ومتابعته الدقيقة لخطط التطوير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية بما يليق بمكانة جامعة القاهرة ومرافقها العلاجية.

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