تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قواعد التوزيع الجغرافي للقبول بالجامعات

كتب- عمر صبري:

حدَّدَ مكتب تنسيق الثانوية العامة 2025 قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق؛ حيث يتم توزيع الطلاب وفقًا لمبدأ التوزيع الجغرافي المتدرج، من خلال تقسيم الجامعات إلى 3 مجموعات جغرافية (أ، ب، ج) حسب موقع الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

ويتم ذلك وَفق ما يلي:

المجموعة (أ) - إجبارية: تضم الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارة الطالب التعليمية، ويجب اختيار الكليات المتاحة بها أولًا.

المجموعة (ب) إجبارية: تضم جامعات قريبة من محل إقامة الطالب، ويُسمح له بالاختيار منها بعد استكمال اختياراته من المجموعة (أ).

المجموعة (ج): تضم باقي الجامعات التي تحتوي على كليات في نفس القطاع، ويُسمح باختيار أي منها بعد المجموعتَين السابقتَين.

يهدف هذا النظام إلى تقليل اغتراب الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة استعدادًا لترشيحهم للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الأكاديمي 2025- 2026، بدايةً من اليوم الثلاثاء حتى 2 أغسطس المقبل.

واستقبلت معامل تنسيق الجامعات الحكومية آلاف الطلاب من الثانوية العامة وأولياء أمورهم للسماح بتسجيل رغباتهم والرد على استفساراتهم مجانًا.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكل المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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