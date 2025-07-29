كتب- عمر صبري:

شهد معهد تيودور بلهارس للأبحاث توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع جامعة ووهان الصينية، بهدف تعميق التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، التي تضع التعاون الدولي في صدارة أولوياتها، لما له من دور محوري في تطوير الأداء البحثي ورفع كفاءة المؤسسات العلمية المصرية، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالبحث العلمي يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اتفاقية جديدة.. وشراكة ممتدة منذ 2019

يُعد هذا التوقيع امتدادًا للشراكة التي بدأت بين الجانبين في ديسمبر 2019، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم أولى ركزت على دراسة القواقع الوسيطة لمرض البلهارسيا، وتجربة عدد من المبيدات الرخوية، في إطار البحوث التطبيقية لمكافحة المرض.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة إنشاء مختبر أبحاث مشترك في جامعة ووهان لدراسة المرض والقواقع الناقلة له، إلى جانب تبادل الباحثين بين المؤسستين، وتنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة، والتعاون في مجال النشر العلمي الدولي، بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات في أحد أهم مجالات الصحة العامة.

إشادة بالشراكة ودورها في دعم الباحثين

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد العزيز، القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن اعتزازه بتجديد التعاون مع جامعة ووهان، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون العلمي المثمر في مواجهة التحديات الصحية المشتركة، مشددًا على أن المعهد يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تمكين شباب الباحثين المصريين من الوصول إلى أحدث التوجهات والتقنيات البحثية عالميًا.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور أحمد عبد العزيز، فيما مثّل الجانب الصيني الدكتور يوفينغ يوان، نائب رئيس جامعة ووهان، بحضور عدد من القيادات العلمية من الجانبين.

كما تم الاتفاق على أن يتولى تنسيق التعاون كل من الدكتور محمد رمضان حبيب، القائم بأعمال رئيس قسم الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس، والدكتور تشين بينغ تشاو من جامعة ووهان.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجه الوزارة نحو دعم الانفتاح العلمي العالمي، وتحفيز الباحثين المصريين على المشاركة في مشروعات دولية مشتركة تسهم في تطوير الحلول العلمية للتحديات الصحية التي تواجه المجتمعات.

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