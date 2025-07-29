كتب- عمر صبري:

نظّم مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس ورشة تدريبية لتفعيل المنصة الإلكترونية لتبادل المخزون السلعي بين كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور ممثلي مختلف الكليات.

افتتح الورشة الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية، مؤكدًا أن إطلاق هذه المنصة يأتي ضمن استراتيجية الجامعة نحو تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد، من خلال تبادل المخزون الفائض بين الكليات، وتوفير قاعدة بيانات مركزية تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

وأوضح أن المنصة توفر بيئة إلكترونية متطورة تتيح للكليات إدخال بيانات المخزون المتاح، ومتابعة حالته، وطلب أو حجز الأصناف المطلوبة بطريقة شفافة ومنظمة، بما يسهم في:

• ترشيد الإنفاق وتقليل شراء الأصناف المتكررة.

• تعزيز التعاون بين وحدات الجامعة المختلفة.

• رفع كفاءة منظومة العمل الإداري واللوجستي.

• تيسير الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الورقية.

• دعم أهداف الاستدامة من خلال تقليل الهدر وإعادة الاستخدام.

وقدّم الدكتور أحمد عبد المحسن، المدرس بقسم القوى والآلات الكهربية وعضو مركز الاستشارات الهندسية، عرضًا توضيحيًا للمنصة، شمل آليات إدخال البيانات، وخطوات الحجز والطلب الإلكتروني، وحتى إتمام النقل الرسمي للمخزون بين الجهات المختلفة داخل الجامعة.

وفي ختام الورشة، أعلن الدكتور ياسر مجاهد أن مركز الاستشارات الهندسية بصدد إطلاق منصة إلكترونية جديدة متخصصة في أعمال الصيانة، تهدف إلى مساعدة الكليات على تقديم طلبات الصيانة ومتابعتها بشكل إلكتروني، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الاستجابة للاحتياجات الفنية والإدارية.

وأكد أن هذا المشروع يأتي بدعم وتعاون البوابة الإلكترونية للجامعة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، التي توفر الدعم التقني والفني اللازم لضمان التكامل بين المنصات الإلكترونية المختلفة بالجامعة.

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