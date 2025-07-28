فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات أهلية.. الجدول الزمني والأوراق المطلوبة

كتب- عمر صبري:

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية عن فتح باب الترشح للقيادة الجامعية بالجامعات الأهلية، وذلك لشغل منصب رئيس جامعة أهلية في جامعات: (جامعة المنصورة الأهلية – جامعة شرق بورسعيد الأهلية – جامعة جنوب الوادي الأهلية – جامعة أسيوط الأهلية – جامعة الزقازيق الأهلية).

ووفق بيان، يسعي مجلس الجامعات الأهلية برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى اختيار شخصية قيادية لكل جامعة على أن يكون ذو خبرات أكاديمية وإدارية سابقة بالجامعة المؤسسة أو غيرها، تؤهله لقيادة الجامعة الأهلية ولديه القدرة على إحداث تطوير مؤسسي بالجامعة الأهلية وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها في ضوء رؤية مصر 2030.

وتابع البيان: بالنظر إلى أن فلسفة إنشاء الجامعات الأهلية على أنها من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة حقيقية من خلال إدخال مفهوم الابتكار وربطه مباشرة بالاقتصاد القومي (الإقتصاد القائم على المعرفة) وتقدم تخصصات حديثة تعتمد على البرامج البينية، لذا يشترط فيمن يعقد العزم على الترشح التالي:

- أن يكون حسن السمعة.

- تدرج في المناصب الأكاديمية والإدارية.

- حاصل على شهادات ودورات تدريبية سابقة في القيادة الجامعية بما ينعكس على إحداث رؤية استراتيجية ملهمة تساهم في تكوين شراكات للجامعة الأهلية مع الأطراف ذوي الصلة من المجتمع والصناعة بما يدعم ريادة الاعمال والابتكار والمسئولية المجتمعية.

وعلى من يرغب في التقدم للترشح للمنصب، يمكن الاطلاع على الشروط التفصيلية بمقر أمانة مجلس الجامعات الأهلية بحي السفارات بمدينة نصر محافظة القاهرة بدءً من يوم الأحد الموافق 10 أغسطس عام 2025 وحتى الإثنين الموافق 18 أغسطس عام 2025 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء.

للإطلاع على الجدول الزمني للتقدم لمنصب رئيس الجامعة اضغط هنا.

للإطلاع على الأوراق المطلوبة للترشح اضغط هنا.

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