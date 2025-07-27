حفل تخرج الطلاب المصريين من جامعة الشرق الأوسط

كتب- عمر صبري:

احتفلت جامعة الشرق الأوسط الأردنية، لأول مرة، بتخريج دفعة من طلابها المصريين، في القاهرة، لتمكين الطلاب من الاحتفال بتخرجهم مع ذويهم إلى جانب الحفل الرسمي للتخريج الذي سيُعقد في الأردن، وذلك في إطار مبادرة نوعية تعبّر عن تقدير الجامعة لإنجازات طلبتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر، وأحمد ناصر الدين نائب رئيس هيئة المديرين بالجامعة، والدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس الامناء، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي في مصر، ومندوب نقيب الصيادلة، والملحق الثقافي الأردني الدكتور عبد الله الحراحشة.

وهنأ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الخريجين، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز، موجها التحية للشعب الأردني وقيادته، مشيرا إلى المستوى المميز والمتقدم الذي حققته الجامعات الأردنية.

ولفت سلامة، إلى أن الدور الإقليمي الفاعل الذي تضطلع به جامعة الشرق الأوسط، والتي هي مركز حوكمة الجامعات العربية، معتبرًا أنها أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التميز الأكاديمي، نظرًا لما تتمتع به من بيئة تعليمية متطورة، وشراكات علمية دولية.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، أمجد العضايلة اعتزازه بهذا الحفل الذي يشكل انطلاق باكورة تخريج الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات الأردنية، وأن تستهل جامعة الشرق الأوسط هذه المبادرة، بما يؤكد مكانتها وسمعتها العلمية إلى جانب جميع الجامعات الأردنية، الحكومية والخاصة.

وأكد انعكاس عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن ومصر على المستويات كافة، على التعاون والتبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين، الذي هو واحد من أبرز مجالات التعاون المشترك.

من جهته، عبّر الدكتور أحمد اللوزي، نائب رئيس الجامعة، عن اعتزازه بخريجي الجامعة من مصر، مشيدًا بما أظهروه من التزامٍ وجديةٍ خلال سنوات دراستهم، ومهنئًا إياهم وأسرهم بهذا الإنجاز، الذي يشكّل محطةً مفصليةً في مسيرتهم المهنية والشخصية، ويمثل بدايةً لمرحلة جديدة من العطاء والتقدم في مختلف الميادين العلمية والعملية.

وقام الوكيل الأول للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، حافظ شوقي، بتسليم شهادات التخرج لطلبة تخصص العلاج الطبيعي، فيما سلّم مندوب نقيب الصيادلة المصري شهادات التخرج لطلبة تخصص الصيدلة.

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