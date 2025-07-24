موقع التنسيق الإلكتروني.. رابط إعلان نتيجة اختبارات القدرات 2025

كتب- عمر صبري:

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آلية ورابط الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات، والتي تقدم لها طلاب الثانوية العامة 2025.

وتلتزم الكليات بإرسال بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المُخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

وسيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اضغط هنا. https://tansik.digital.gov.eg حتى نهاية الشهر الجاري.

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