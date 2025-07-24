كتب- عمر صبري:

كرّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة "معًا" التي نظّمتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة، وذلك في احتفالية رسمية أقيمت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات التعليم العالي.

شهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية، حيث تقدم للمنافسة 211 عملًا فنيًا قدمها طلاب من مختلف الجامعات، بهدف مواجهة الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم التعايش والانتماء من خلال أدوات الفن والإبداع.

وأكد الوزير، أن المسابقة تُجسد إيمان الدولة المصرية بالدور الحيوي للفنون في بناء الوعي، مشيدًا بما قدمه الطلاب من أعمال متميزة تعكس وعيهم المجتمعي وقدرتهم على التعبير الإبداعي.

كما أعلن عن تخصيص جوائز مالية للفائزين، حيث حصل الفائزون بالمركز الأول على 10 آلاف جنيه، والثاني على 8 آلاف جنيه، والثالث على 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه لكل جائزة تشجيعية.

نتائج المسابقة:

المركز الأول: طلاب الجامعة المصرية الروسية عن فيلم "هيحصل إيه".

المركز الثاني: طلاب جامعة بورسعيد عن فيلم "التسامح بين الأديان".

المركز الثالث: طلاب جامعة طنطا عن فيلم "الأفكار المغلوطة".

كما منحت لجنة التحكيم جوائز تشجيعية لكل من:

فيلم "كأنها روحي" – جامعة القاهرة

فيلم "بصيرة" – جامعة بنها

فيلم "متحكمش" – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المسابقة مثلت منصة إبداعية لإبراز وعي الطلاب بالقضايا الوطنية، مشيدًا بتنوع الأفكار والأساليب التي عكست عمق رؤية الشباب في مواجهة الظواهر السلبية.

من جانبه، أشار الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إلى أن التفاعل الكبير مع المسابقة يُترجم نجاح سياسة دمج الطلاب في الفنون الإبداعية، وتعزيز رسائل المواطنة والانتماء من خلال الفن.

وشاهد الدكتور أيمن عاشور، عددًا من الأفلام الفائزة، معبرًا عن إعجابه بجودة الأعمال التي قدمها الطلاب، خاصةً في مواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكدًا دعم الوزارة المستمر لتلك المبادرات.

وفي ختام الاحتفالية، كرم الوزير أعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لدورهم في تقييم الأعمال، وكان من أبرزهم:

- د. محمود حامد – عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان الأسبق ومستشار رئيس الجامعة

- د. محمد ثابت بداري – عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط الأسبق ووكيل كلية الفنون الجميلة بالجامعة المصرية الروسية

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة "معًا" تُعد جزءًا من خطة وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة التسامح والسلام المجتمعي، وتحصين الشباب ضد الأفكار غير السوية من خلال دعم الفنون كأداة فعّالة للتوعية وبناء الوعي الوطني.

اقرأ أيضاً:

12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار

بكالوريا أم ثانوية عامة؟ بالصور.. بيان مهم لوزارتَي التعليم والتعليم العالي قبل بدء الدراسة